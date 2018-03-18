Порошенко ожидает усиления сотрудничества с Китаем после переизбрания главы КНР

Президент Петр Порошенко рассчитывает на укрепление украинско-китайского партнерства после переизбрания Си Цзиньпина главой Китайской Народной Республики. Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.

"Поздравляю господина Си Цзиньпина с переизбранием на должность Председателя Китайской Народной Республики. Надеюсь на углубление нашего плодотворного диалога ради укрепления украинско-китайского партнерства", - написал Порошенко в микроблоге.

Вітаю пана Сі Цзіньпіна з переобранням на посаду Голови Китайської Народної Республіки. Сподіваюся на поглиблення нашого плідного діалогу заради зміцнення українсько-китайського партнерства. pic.twitter.com/ejPzIl5hqk — Петро Порошенко (@poroshenko) March 17, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае депутаты Всекитайского собрания народных представителей проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на пост председателя КНР. Отмечалось, что парламентарии поддержали инициативу единодушно - за продление полномочий нынешнего китайского лидера высказались 2970 депутатов.

В свою очередь вице-председателем КНР был избран бывший секретарь главного антикоррупционного органа Коммунистической партии Китая Ван Цищань. На заседании за него проголосовали в целом 2996 человек, против высказался только один депутат.