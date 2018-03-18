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Порошенко ожидает усиления сотрудничества с Китаем после переизбрания главы КНР

НовостиПолитика    18.03.2018 - 08:59
Фото: Петр Порошенко и Си Цзиньпин (twitter.com/poroshenko)
Фото: Петр Порошенко и Си Цзиньпин (twitter.com/poroshenko)

Президент поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность руководителя Китая

Президент Петр Порошенко рассчитывает на укрепление украинско-китайского партнерства после переизбрания Си Цзиньпина главой Китайской Народной Республики. Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.

"Поздравляю господина Си Цзиньпина с переизбранием на должность Председателя Китайской Народной Республики. Надеюсь на углубление нашего плодотворного диалога ради укрепления украинско-китайского партнерства", - написал Порошенко в микроблоге.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае депутаты Всекитайского собрания народных представителей проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на пост председателя КНР. Отмечалось, что парламентарии поддержали инициативу единодушно - за продление полномочий нынешнего китайского лидера высказались 2970 депутатов.

В свою очередь вице-председателем КНР был избран бывший секретарь главного антикоррупционного органа Коммунистической партии Китая Ван Цищань. На заседании за него проголосовали в целом 2996 человек, против высказался только один депутат.

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Теги: Порошенко Петр, Китай, Си Цзиньпинь
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