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Сі Цзіньпіна одностайно переобрали головою КНР

НовиниПолітика    17.03.2018 - 06:26
Фото: Сі Цзіньпін (flickr.com/poroshenkopetro)
Фото: Сі Цзіньпін (flickr.com/poroshenkopetro)

Віце-головою Китаю обрано колишнього секретаря головного антикорупційного органу Компартії Ван Цищаня

У Китаї депутати Всекитайських зборів народних представників проголосували за переобрання Сі Цзіньпіна на посаду голови КНР. Про це повідомляє газета South China Morning Post.

За даними видання, парламентарії підтримали ініціативу одностайно - за продовження повноважень нинішнього китайського лідера висловилися 2970 депутатів.

Віце-головою КНР у свою чергу був обраний колишній секретар головного антикорупційного органу Комуністичної партії Китаю Ван Цищань.

На засіданні за нього проголосували в цілому 2996 осіб, проти висловився лише один депутат.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін обіймає посаду голови КНР з березня 2013 року і, згідно зі старою Конституцією, мав залишити цю посаду в 2023 році, але 11 березня депутати Всекитайських зборів народних представників майже одностайно погодилися з пропозицією змінити Конституцію, видаливши з неї слова про обмеження роботи голови Китаю двома термінами.

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Теги: Китай, Си Цзиньпинь
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