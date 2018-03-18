Порошенко очікує посилення співпраці з Китаєм після переобрання глави КНР

Президент Петро Порошенко розраховує на зміцнення українсько-китайського партнерства після переобрання Сі Цзіньпіна главою Китайської Народної Республіки. Про це глава держави повідомив у своєму Twitter.

"Вітаю пана Сі Цзіньпіна з переобранням на посаду Голови Китайської Народної Республіки. Сподіваюся на поглиблення нашого плідного діалогу заради зміцнення українсько-китайського партнерства", - написав Порошенко в мікроблозі.

Вітаю пана Сі Цзіньпіна з переобранням на посаду Голови Китайської Народної Республіки. Сподіваюся на поглиблення нашого плідного діалогу заради зміцнення українсько-китайського партнерства. pic.twitter.com/ejPzIl5hqk — Петро Порошенко (@poroshenko) March 17, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Китаї депутати Всекитайських зборів народних представників проголосували за переобрання Сі Цзіньпіна на посаду голови КНР. Зазначалося, що парламентарії підтримали ініціативу одностайно - за продовження повноважень нинішнього китайського лідера висловилися 2970 депутатів.

Своєю чергою віце-головою КНР було обрано колишнього секретаря головного антикорупційного органу Комуністичної партії Китаю Ван Цищань. На засіданні за нього проголосували в цілому 2996 осіб, проти висловився лише один депутат.