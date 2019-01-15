Порошенко очікує зміни до Конституції по курсу в ЄС і НАТО в лютому

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент розповів про важливість закріплення курсу в ЄС і НАТО

Президент Петро Порошенко очікує остаточного рішення парламенту з питання закріплення в Конституції стратегічного курсу України на вступ в Європейський союз і НАТО вже у лютому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

У ході виступу на зустрічі з представниками бізнесу та громадськості Ківерцівського району Волинської області президент підкреслив важливість закріплення курсу в ЄС та НАТО як незворотного.

Також глава держави подякував Верховній раді за підтримку двічі конституційною більшістю рішень про направлення до Конституційного суду законопроекту змін до Конституції і прийняття в першому читанні відповідного законопроекту.

"І дуже сподіваюся, що на початку лютого парламент продовжить цю надзвичайно важливу місію і ці зміни в Конституцію будуть остаточно прийняті", - сказав він.

Президент зазначив, що "НАТО - це про безпеку кожного громадянина. Не тільки захист суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави, не лише захист кожного клаптика української землі на фронті, але і безпека всередині країни".

Нагадаємо, раніше Порошенко закликав народних депутатів почати наступну десяту сесію Верховної ради з внесення змін до Конституції України.

Як повідомляло РБК-Україна, 22 листопада минулого року парламент прийняв за основу в першому читанні законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України про незворотність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Закон за основу підтримали 311 парламентаріїв.

Додамо, Конституційний суд України в кінці листопада оприлюднив рішення, згідно з яким зміни до Конституції в частині закріплення курсу України в НАТО і Євросоюз визнані конституційними.