Порошенко: ответственность за провальную бюджетную политику несет президент

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко отметил, что Зеленский полностью контролирует действия правительства и большинства в Раде

Президент Владимир Зеленский пытается назначить виновных в катастрофических процессах в экономике, но ответственность за провальную бюджетную политику несет лично он как человек, у которого в руках сосредоточены все рычаги власти. Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала "Украина".

"Очень порочная практика, которая была присуща Януковичу и Азарову, когда пытались кивать на "попередников". За пять лет моего президентства я ни разу не позволил себе использовать этот прием, несмотря на то, что мы приняли страну в ужасном состоянии и это был один из самых тяжелых в современной истории Украины периодов", – сказал он.

"Сейчас мы имеем резкие угрозы для денег на казначейском счету. Мы имеем недопоступление по таможне на сумму почти в 39 миллиардов. Это и есть так называемая таможенная реформа? Я убежден, что мы недополучим по приватизации, мы недополучим по табачному скандалу, когда за коррупционными сделками одного из членов "Слуги народа", фактически, остановилось производство табачных предприятий, а это недоначисления в бюджет более десятка миллиардов гривен", – разъяснил Порошенко.

Он подчеркнул, что ответственность за экономическую ситуацию в стране несет лично президент Зеленский, ведь он, фактически, полностью контролирует действия правительства и большинства в Верховной раде.

"Не надо предьявлять претензий к премьер-министру или правительству, они технократические. Не надо предьявлять претензии к парламенту – они в турборежиме выполняют волю президента. В этих текущих условиях структуры власти, большие права имеет президент, который единолично формирует правительство и парламентские законопроекты, но и ответственность за реальные катастрофические явления в экономике несет президент", – сказал лидер "Европейской солидарности".

Порошенко разъяснил, что вследствие значительного дефицита бюджета пострадают все сферы социально-экономической жизни страны, даже самая важная в воюющей стране сфера – армия и оборонные заказы.

"Каковы будут последствия этого? Первая позиция – это недофинансирование местного самоуправления, разрушение системы децентрализации. Вторая позиция – недофинансирование социальных и культурных расходов, в том числе, субсидий, позиция по финансированию обороны. Недофинансируется государственный оборонный заказ, армия. Сейчас необходимо смотреть – кто за это отвечает и кому это выгодно", – подчеркнул Порошенко.