ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Порошенка відповіли на звинувачення у незаконному перетині кордону

Новини » Політика    06.08.2019 - 15:44
У Порошенка відповіли на звинувачення у незаконному перетині кордону
Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

Порошенко перетинав кордон відповідно до закону

П'ятий президент України Петро Порошенко у всіх випадках перетинав держаний кордон згідно з законом України. Про це заявили у партії "Європейська солідарність", відповідаючи на заяву Державного бюро розслідувань щодо начебто незаконного виїзду Порошенка.

Як зазначили у партії Порошенка, законність перетину кордону так само стосується і вильоту на Мальдіви на початку 2018 року.

"На Андрія Портнова та його "хлопчиків за викликом" із Державного бюро розслідувань, яке цей відомий поплічник Януковича отримав в концесію від нової влади, очікує велике розчарування. "Підроблені документи" існують лише в їхній хворобливій уяві. Як і всі інші фейки, покладені в основу численних "розслідувань", які штампує їхній спільний конвеєр", - прокоментували в прес-службі.

Також у "Євросолідарності" прокоментували заяву Андрія Портнова про порушені проти Порошенка кримінальні справи в Панамі.

"У Порошенка немає компаній в тій країні. Натомість, стаття 385 кримінального кодексу Панами передбачає відповідальність за брехню під присягою – саме для таких, як Портнов", - зазначили у прес-службі.

"Така ж відповідальність – за неправдиве повідомлення про злочин – існує і в Україні і Портнов відповідатиме за це кримінальну відповідальність, - додали у Порошенка. 

ДБР перевірить можливий незаконний виїзд Порошенко за кордон ДБР оголосило про підозру двом топ-менеджерам банку "Фінанси і кредит"
Новини України Порошенко ПетроПортновМальдивыДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся