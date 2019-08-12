Порошенко відповів на заяву про допит на поліграфі

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко хоче пройти поліграф у ефірі телеканалу "Прямий"

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що не довіряє Державному бюро розслідувань, тому готовий пройти поліграф, але у прямому ефірі. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Порошенко заявив, що готовий пройти поліграф в ефірі телеканалу "Прямий". За його словами, він запропонував ці ідею слідчим ДБР, але у них не було "великого ентузіазму" з цього приводу.

"Я не довіряю Державному бюро розслідувань, я не довіряю його керівництву, я не вірю в об'єктивність і неупередженість слідства. І в той же час на "Прямому" каналі ті питання, а у мене є цей перелік, які вони хотіли озвучити, я готовий пройти детектор брехні у прямому ефірі", - сказав Порошенко.

Моя політична сила і я як лідер Європейська Солідарність та П'ятий президент України закликаємо твердо стояти на захисті свободи слова в Україні! Відвідання мною ДБР у якості свідка було присвячене ситуації з Телеканал "Прямий". Під час мого президентства діяла заборона на перевірку ЗМІ. Події ж, які зараз розгортаються навколо «Прямого», дають підставу вважати це спробою рейдерського захоплення телеканалу, ініціатором якого є пан Портнов. За його припущеннями, які не мають жодного відношення до правди, більше 3 місяців ДБР робить спробу тероризувати журналістів. Наголошую, що я не маю жодного відношення до власності або управління «Прямим» каналом. Ми не можемо допустити повернення до часів Януковича, щоб у такий спосіб вчинявся тиск на журналістів. Впевнений, і ДБР, і владі, і президенту зараз потрібно займатися саме захистом українського медіапростору від впливу агресора. Моя ж політична сила робитиме усе, щоб не допустити вторгнення в український простір засобів та інструментів впливу РФ. Опубліковано Петром Порошенком Понеділок, 12 серпня 2019 р.

Зазначимо, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що Порошенка можуть допитати на поліграфі.

Нагадаємо, сьогодні Петро Порошенко о 9:30 приїхав на допит у Державне бюро розслідувань.

Після того, як він вийшов з будівлі ДБР, його намагались закидати яйцями, які потрапили в основному у журналістів. У свою чергу, директор Труба заявив, що 12 серпня п'ятого президента Петра Порошенка допитували дві години в рамках кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків при купівлі телеканалу "Прямий".