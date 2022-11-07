Порошенко: отримали всі ліцензії, бронемашини з Британії скоро будуть в ЗСУ

Пʼятий президент Петро Порошенко повідомив, що партія з 6 бронемашин, які були куплені у Великій Британії, скоро буде в ЗСУ. Для цього отримані всі необхідні ліцензії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook .

За його словами, за наступні 8 машин внесений авансовий платіж, триває оформлення документів.

"6 бронемашин із загалом законтрактованих 14-ти - штурмові і розвідувальні Spartan, командні Sultan і медичні Samaritan - скоро будуть у ЗСУ. Днями нарешті отримали українську ввізну ліцензію. Ще за 8 бронемашин внесений авансовий платіж і оформлюються наступні ліцензії", - повідомив Порошенко.

Як відомо, місяць тому у Великій Британії Порошенко повідомив про закупівлю партії броньовиків сімейства бойових броньованих машин CVR (Combat Vehicle Reconnaissance). Політик побував на військових складах, звідки техніка буде доставлена в Україну.

У британській армії цей БТР призначався для транспортування невеликих спеціалізованих груп розвідників, стрільців-зенітників, мінометників, саперів тощо. Spartan має високу мобільність та компактні габарити, при цьому може перевозити до семи осіб, з яких три - члени екіпажу. Може долати водні перешкоди.

Нагадаємо, Фонд Порошенка та ГО "Справа громад" також придбали та передали у Десантно-штурмові війська 11 італійських бронемашин MLS Shield. Фонд Порошенка подвоює суму коштів, які збирають для ЗСУ волонтери.