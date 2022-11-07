Порошенко: получили все лицензии, бронемашины из Британии скоро будут в ВСУ

Пятый президент Петр Порошенко сообщил, что партия из 6 бронемашин, купленных в Великобритании, скоро будет в ВСУ. Для этого получены все необходимые лицензии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

По его словам, за следующие 8 машин внесен авансовый платеж, продолжается оформление документов.

"6 бронемашин из в общей сложности законтрактованных 14-ти - штурмовые и разведывательные Spartan, командные Sultan и медицинские Samaritan - скоро будут в ВСУ. На днях наконец-то получили украинскую ввозную лицензию. Еще за 8 бронемашин внесен авансовый платеж и оформляются следующие лицензии", - сообщил Порошенко.

Как известно, месяц назад в Великобритании Порошенко сообщил о закупке партии броневиков семейства боевых бронированных машин CVR (Combat Vehicle Reconnaissance). Политик побывал на военных складах, откуда техника будет доставлена в Украину.

В британской армии этот БТР предназначался для транспортировки небольших специализированных групп разведчиков, стрелков-зенитчиков, минометчиков, саперов и т.д. Spartan обладает высокой мобильностью и компактными габаритами, при этом может перевозить до семи человек, из которых три члена экипажа. Может преодолевать водные помехи.

Напомним, Фонд Порошенко и ОО "Справа громад" также приобрели и передали в Десантно-штурмовые войска 11 итальянских бронемашин MLS Shield. Фонд Порошенко удваивает сумму средств, собираемых для ВСУ волонтерами.