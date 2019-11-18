У Порошенко отреагировали на проект подозрения ГБР

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

У Порошенко отметили, что суд Киева обязал ГБР рассмотреть ходатайство о закрытии дела, по которому подготовлено подозрение

Проект подозрения относительно пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, которое Госбюро расследований передало в Генпрокуратуру является "ничем иным как российским заказом". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Порошенко.

"Так называемое "подозрение", выставленное в телеграмме замглавы администрации Януковича Портновым, а впоследствии скопированное пресс-службой ГБР, является ничем иным как российским заказом на нанесение ущерба репутации пятого президента, а также попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по безопасности в Галифаксе (Канада)", - сообщили в пресс-службе Порошенко

У Порошенко также добавили, что 15 ноября Шевченковский районный суд Киева обязал ГБР рассмотреть ходатайство о закрытии производства, по которому подготовлено подозрение.



"Из последних сил цепляясь за кресло, что быстро ускользает, директор ГБР Роман Труба выбросил последний козырь - проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины. Спешка Трубы и его наставника Портнова обусловлена не только близким увольнением руководителя ГБР. Ведь 15 ноября Шевченковский суд обязал ГБР рассмотреть ходатайство о закрытии именно этого производства. И конвульсии Трубы - всего лишь попытка уклониться от исполнения судебного решения", - отметили в пресс-службе пятого президента.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении Порошенко. Подозрение подготовлено в рамка расследования дела о влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.