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У Порошенка відреагували на проект підозри ДБР

Новини » Політика     18.11.2019 - 12:16
У Порошенка відреагували на проект підозри ДБР
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

У Порошенка зазначили, що суд Києва зобов’язав ДБР розглянути клопотання про закриття справи, за якою підготовлено підозру

Проект підозри щодо п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, яку Держбюро розслідувань передало до Генпрокуратури є "нічим іншим як російським замовленням". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Порошенка.

"Так звана "підозра", виставлена в телеграмі заступником глави адміністрації Януковича Портновим, а згодом скопійована прес-службою ДБР, є нічим іншим як російським замовленням на завдання шкоди репутації п'ятого президента, а також спробою перешкодити Петру Порошенку провести ряд зустрічей з іноземними лідерами на саміті Європейської народної партії у Хорватії та на безпековому форумі в Галіфаксі (Канада)", - повідомили у прес-службі Порошенка.

У Порошенка також додали, що 15 листопада Шевченківський районний суд Києва зобов’язав ДБР розглянути клопотання про закриття провадження, за яким підготовлено підозру.

"З останніх сил чіпляючись за крісло, що швидко вислизає, директор ДБР Роман Труба викинув останній козир - проект повідомлення про підозру п’ятому президенту України. Поспіх Труби і його наставника Портнова обумовлений не тільки близьким звільненням керівника ДБР. Адже 15 листопада Шевченківський суд зобоов’язав ДБР розглянути клопотання про закриття саме цього провадження. І конвульсії Труби - всього лише спроба ухилитися від виконання судового рішення", - зазначили у прес-службі п'ятого президента.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДБР скерувало до ГПУ проект повідомлення про підозру Порошенку. Підозру підготовлено у рамка розслідування справи щодо впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року.

ДБР скерувало до ГПУ проект підозри Порошенку Рада попередньо схвалила звільнення директора ДБР
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