Порошенко отреагировал на решение лидеров ЕС о продлении санкций против РФ

Порошенко поблагодарил Меркель и Макрона за объективную оценку ситуации на оккупированном Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на решение лидеров Евросоюза продлить санкции против Российской Федерации. Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Важная новость из Брюсселя: лидерами Евросоюза принято политическое решение о продлении экономических санкций против страны-агрессора. Глубоко благодарен всем нашим друзьям в ЕС за незыблемые единство и солидарность с Украиной", - написал он.

Кроме того, Порошенко поблагодарил канцлера Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэля Макрона "за оказанную объективную оценку ситуации на оккупированном Донбассе и признание четкой ответственности Кремля за грубое невыполнение минских договоренностей".

Глава государства также выразил убеждение, что цена за агрессию РФ будет расти и в дальнейшем, если Россия будет продолжать подрывать мирный процесс и игнорировать свои обязательства.

Важная новость из Брюсселя: лидерами Евросоюза принято политическое решение о продлении экономических санкций против... Опубликовано Петром Порошенко Четвер 28 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились продлить еще на полгода санкции против Российской Федерации (РФ).