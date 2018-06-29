Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Порошенко відреагував на рішення лідерів ЄС щодо продовження санкцій проти РФ

НовиниПолітика    29.06.2018 - 10:14
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко подякував Меркель та Макрону за об'єктивну оцінку ситуації на окупованому Донбасі

Президент України Петро Порошенко відреагував на рішення лідерів Євросоюзу продовжити санкції проти Російської Федерації. Про це Порошенко написав у Facebook.

"Важлива новина з Брюсселя: лідерами Євросоюзу ухвалено політичне рішення щодо продовження економічних санкцій проти країни-агресора. Глибоко вдячний всім нашим друзям в ЄС за непорушні єдність та солідарність з Україною", - написав він.

Крім того, Порошенко подякував канцлеру Німеччини Ангелі Меркель та президенту Франції Еммануелю Макрону "за надану об'єктивну оцінку ситуації на окупованому Донбасі та визнання чіткої відповідальності Кремля за брутальне невиконання мінських домовленостей".

Глава держави також висловив переконання, що ціна за агресію РФ зростатиме і надалі, якщо Росія продовжуватиме підривати мирний процес та ігнорувати свої зобов'язання.

 

Важлива новина з Брюсселя: лідерами Євросоюзу ухвалено політичне рішення щодо продовження економічних санкцій проти...

Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 28 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери Євросоюзу на саміті в Брюсселі домовилися продовжити ще на півроку санкції проти Російської Федерації (РФ).

Порошенко закликав світ до рішучих дій, як після отруєння Скрипалів, через політв'язнів у РФ Лідери ЄС затвердили план по боротьбі з міграційною кризою
Теги публікації: Евросоюз, Порошенко Петро, Санкції  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
У Тернополі невідомий благодійник пожертвував на лікування дитини нечувану суму
Дієго Марадона шокував вболівальників після матчу
"Знаешь ли ты": зірка 2000-х йде зі сцени через проблеми зі здоров'ям (фото)
"Жека! Одужуй!": Володимир Зеленський переживає за свого друга
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся