Порошенко відреагував на рішення лідерів ЄС щодо продовження санкцій проти РФ

Порошенко подякував Меркель та Макрону за об'єктивну оцінку ситуації на окупованому Донбасі

Президент України Петро Порошенко відреагував на рішення лідерів Євросоюзу продовжити санкції проти Російської Федерації. Про це Порошенко написав у Facebook.

"Важлива новина з Брюсселя: лідерами Євросоюзу ухвалено політичне рішення щодо продовження економічних санкцій проти країни-агресора. Глибоко вдячний всім нашим друзям в ЄС за непорушні єдність та солідарність з Україною", - написав він.

Крім того, Порошенко подякував канцлеру Німеччини Ангелі Меркель та президенту Франції Еммануелю Макрону "за надану об'єктивну оцінку ситуації на окупованому Донбасі та визнання чіткої відповідальності Кремля за брутальне невиконання мінських домовленостей".

Глава держави також висловив переконання, що ціна за агресію РФ зростатиме і надалі, якщо Росія продовжуватиме підривати мирний процес та ігнорувати свої зобов'язання.

Важлива новина з Брюсселя: лідерами Євросоюзу ухвалено політичне рішення щодо продовження економічних санкцій проти... Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 28 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери Євросоюзу на саміті в Брюсселі домовилися продовжити ще на півроку санкції проти Російської Федерації (РФ).