Порошенко отреагировал на приговор Сущенко в РФ

Сущенко в РФ приговорили к 12 годам тюрьмы

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, который сегодня был вынесен российским судом. Об этом глава государства написал на своей странице в Тwitter.

"Беспрецедентный цинизм российского "суда", который по надуманным обвинениям приговорил украинского журналиста Романа Сущенко, доказывает - кремлевский режим не остановится ни перед чем в своей попытке сломать дух украинцев", - написал он.

Безпрецедентний цинізм російського «суду», який за надуманими звинуваченнями засудив українського журналіста Романа Сущенка, доводить – кремлівський режим не зупиниться ні перед чим у своїй спробі зламати дух українців. pic.twitter.com/tTL9CDOMfe — Петро Порошенко (@poroshenko) June 4, 2018

Порошенко также выразил уверенность, что РФ непременно понесет наказание за свои поступки.

"Подобными "приговорами" Кремль демонстрирует панический страх, подписывается в собственной агрессии против Украины и выносит приговор сам себе", - заявил он.

Впевнений, що РФ неодмінно понесе покарання за свої вчинки. Подібними «вироками» Кремль демонструє панічний страх, підписується у власній агресії проти України та виносить вирок сам собі. — Петро Порошенко (@poroshenko) June 4, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Сущенко в РФ приговорили к 12 годам тюрьмы.