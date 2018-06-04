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Порошенко отреагировал на приговор Сущенко в РФ

НовостиПолитика    04.06.2018 - 16:44
Фото: Роман Сущенко (УНИАН)
Фото: Роман Сущенко (УНИАН)

Сущенко в РФ приговорили к 12 годам тюрьмы

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, который сегодня был вынесен российским судом. Об этом глава государства написал на своей странице в Тwitter.

"Беспрецедентный цинизм российского "суда", который по надуманным обвинениям приговорил украинского журналиста Романа Сущенко, доказывает - кремлевский режим не остановится ни перед чем в своей попытке сломать дух украинцев", - написал он.

Порошенко также выразил уверенность, что РФ непременно понесет наказание за свои поступки.

"Подобными "приговорами" Кремль демонстрирует панический страх, подписывается в собственной агрессии против Украины и выносит приговор сам себе", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Сущенко в РФ приговорили к 12 годам тюрьмы.

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Теги публикации: Порошенко Петр, Российская Федерация, Роман Сущенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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