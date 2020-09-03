Порошенко: отравление Навального - доказательство того, что для Путина нет "красных" линий

Циничное покушение на убийство против лидера российской оппозиции с использованием химического оружия - очередное подтверждение преступной сущности Кремля. Это доказательство того, что для президента РФ Владмиира Путина нет никаких "красных линий" и моральных предохранителей.

Об этом заявил пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, передает сайт политсилы.

"Ради сохранения власти и продвижения своих неоимперских амбиций российская власть готова убивать любого, кто представляет угрозу путинскому авторитарному режиму. Отравление Навального - это пощечина апологетам пересмотру отношений Запада с Россией, восстановления "обычного положения дел" и любителям поискать стремлений к миру в глазах Путина", - заявил Порошенко.

Он также выразил надежду, что за "решительными и громкими декларациями демократический мир усилит санкционный режим против Кремля".

Напомним, 2 сентября немецкое правительство заявила, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен веществом класса "Новичок", которое попадает под действие Конвенции о запрещении химического оружия.

В свою очередь, на информацию отреагировала немецкий канцлер Ангела Меркель, которая заявила, что Германия ждет объяснений от властей России.