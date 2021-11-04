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Порошенко обсудит тему Украины в Европе: что известно

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Киев, Четверг 04 ноября 2021 15:35
Порошенко обсудит тему Украины в Европе: что известно Фото: лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Наталия Гурковская

До конца года лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко проведет большое дипломатическое турне. 17-21 ноября 2021 года пятый президент Украины по приглашению международных партнеров совершит рабочие визиты в Нидерланды и Канаду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт политсилы.

Он будет участвовать в Конгрессе и Саммите Европейской народной партии в Роттердаме, а затем - в конференции безопасности в канадском Галифаксе.

Во время указанных мер Петр Порошенко выступит перед европейскими лидерами, американскими и канадскими политическими кругами на такие темы, как борьба Украины с российской агрессией, противодействие московской политике газового шантажа и запуску "Северного потока-2", необходимость вступления Украины в Европейский Союз и НАТО. Планируется ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов ЕС, принадлежащих к политической семье Европейской народной партии, а также американскими и канадскими парламентариями.

1-2 декабря Петр Порошенко посетит Мюнхен (Германия) для участия в саммите Международного демократического союза - главнейшей глобальной платформы христианско-демократического и центристского политического движения, которое объединяет более 80 партий мира, в том числе и "Европейскую Солидарность". Планируется, что Петр Порошенко станет ключевым спикером по теме геополитических процессов в Восточной Европе, перспектив отношений Украины с ЕС и НАТО.

Как сообщалось, лидер "Европейской солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с главой Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт. Петр Порошенко поздравил Маргарету Седерфельт с избранием на высокий пост главы ПА ОБСЕ и пожелал успехов в деле обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе ответственности Организации.

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