Порошенко вирушив на форум до Канади, щоб заручитися підтримкою України
П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко у четвер, 18 листопада, вилетів до Канади, де візьме участь у міжнародному безпековому форумі (HFX). Вже цього дня Порошенко зустрінеться з українською громадою у Торонто.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку політика.
П'ятий президент також поділився в соцмережі фотографіями з аеропорту. Як видно з кадрів, до Канади Порошенко відправся разом з дружиною.
Петро Порошенко розповів, що протягом наступних двох днів, 19 і 20 листопада, він матиме цілу низку двосторонніх зустрічей з канадськими посадовцями та американськими конгресменами.
"На всіх зустрічах, а також у своєму виступі на безпековому форумі у Галіфаксі закликатиму наших партнерів до спільної боротьби з російською гібридною агресією та всебічної підтримки України", - запевнив Петро Порошенко.
Як повідомлялось, що міжнародний безпековий форум 2021 року відбудеться у канадському Галіфаксі. На нього з'їдуться вищі посадовці країн, голови військових відомств та дипломати.