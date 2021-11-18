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Порошенко вирушив на форум до Канади, щоб заручитися підтримкою України

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Київ, Четвер 18 листопада 2021 16:24
Порошенко вирушив на форум до Канади, щоб заручитися підтримкою України Фото: Петро Порошенко вилетів на безпековий форум в Канаді разом з дружиною (facebook.com/petroporoshenko)
Автор: Наталія Гурковська

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко у четвер, 18 листопада, вилетів до Канади, де візьме участь у міжнародному безпековому форумі (HFX). Вже цього дня Порошенко зустрінеться з українською громадою у Торонто.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку політика.

П'ятий президент також поділився в соцмережі фотографіями з аеропорту. Як видно з кадрів, до Канади Порошенко відправся разом з дружиною.

Петро Порошенко розповів, що протягом наступних двох днів, 19 і 20 листопада, він матиме цілу низку двосторонніх зустрічей з канадськими посадовцями та американськими конгресменами.

"На всіх зустрічах, а також у своєму виступі на безпековому форумі у Галіфаксі закликатиму наших партнерів до спільної боротьби з російською гібридною агресією та всебічної підтримки України", - запевнив Петро Порошенко.

Як повідомлялось, що міжнародний безпековий форум 2021 року відбудеться у канадському Галіфаксі. На нього з'їдуться вищі посадовці країн, голови військових відомств та дипломати.

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Петро Порошенко
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