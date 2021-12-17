Порошенко отправился в дипломатическое турне в Турцию и Польшу

В частности, по случаю годовщины получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины по приглашению вселенского патриарха Варфоломея Петр Порошенко посетит резиденцию Вселенского Патриарха в Стамбуле.

Как известно, об этом Порошенко и Патриарх Варфоломей договорились во время телефонного разговора 15 декабря на годовщину объединительного собора.

Порошенко и вселенский патриарх намерены обсудить вопросы дальнейшего укрепления и поддержки Православной церкви Украины, укрепления ее места среди других православных церквей.

20-21 декабря в Республике Польша по приглашению руководства Сената пятый президент Украины примет участие в международной конференции на тему "Россия - Украина - НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге".

Запланированы также двусторонние встречи Петра Порошенко с представителями парламентских и политологических кругов в рамках консолидации усилий для помощи Украине в противодействии угрозам миру и безопасности.