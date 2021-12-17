Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі

Зокрема, з нагоди річниці отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України на запрошення вселенського патріарха Варфоломія Петро Порошенко відвідає резиденцію Вселенського Патріарха у Стамбулі.

Як відомо, про це Порошенко та Патріарх Варфоломій домовились під час телефонної розмови 15 грудня на річницю Об’єднавчого собору.

Порошенко та вселенський патріарх мають наміри обговорити питання подальшого зміцнення та підтримки Православної церкви України, укріплення її місця серед інших православних церков.

20-21 грудня у Республіці Польща на запрошення керівництва Сенату пʼятий президент України візьме участь у міжнародній конференції на тему "Росія - Україна - НАТО: ескалація напруженості на східному фланзі".

Заплановані також двосторонні зустрічі Петра Порошенка з представниками парламентських та політологічних кіл у рамках консолідації зусиль для допомоги Україні у протидії викликам миру та безпеці.