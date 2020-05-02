У Порошенко отправили в регионы новую партию продуктовых наборов и костюмов для врачей

Партия "Европейская солидарность" совместно с активистами ГО "Справа Громад" и волонтерами собрали 5 тысяч продуктовых наборов, предназначенных для поддержки уязвимых во время эпидемии групп людей. Об этом сообщает сайт политсилы, передает РБК-Украина.

Как сообщает пресс-служба, всего с начала гуманитарного проекта за счет Фонда Порошенко было сформировано 18 тысяч наборов.

Сообщалось, что их развозят по всей стране и доставляют пенсионерам, людям с инвалидностью, многодетным семьям, ветеранам АТО/ООС и семьям погибших героев.

"Я с большим удовольствием, как и много наших единомышленников, прихожу сюда каждую субботу для того, чтобы приобщиться к процессу сборки наших наборов. В нынешних условиях, которые сложились в стране, это очень важная акция. Уже длительное время власть показывает свою беспомощность, и украинское общество осталось один на один с коронавирусом. Власть запретила людям работать и зарабатывать деньги, и не предложила никаких альтернативных механизмов для того, чтобы их семьи смогли выжить", - сказала Марина Порошенко.

В наборах, которые получают люди, - мука, три вида круп, сгущенное молоко, тушеное мясо, масло, печенье. Также волонтеры добавляют упаковку жаропонижающих лекарств, которые рекомендованы в случае заболевания коронавирусом.

По мнению Петра Порошенко, сегодняшний день демонстрирует настоящий дух Украины - помогать тем, кто в этой помощи сейчас нуждается.

"В помощи нуждаются люди пожилого возраста, люди, которые остались один на один с кризисом. И это - не единичные акции в Киеве, Львове, Черкассах или в Одессе, это происходит по всей Украине. Тем, кто сегодня несчастен, тем, кто сегодня обратился за помощью, мы делаем шаги навстречу", - добавил Порошенко.

Порошенко также отмечает, что свыше 2 тысяч 200 врачей уже заболели на коронавирус и такими темпами украинцев будет некому лечить.

"Именно поэтому мы завезли 130 тысяч защитных антивирусных костюмов, лучшего и высочайшего качества. Завезли для того, чтобы защитить наших врачей. Мы завезли противовирусные очки, восстановили десятки аппаратов ИВЛ, завезли новые аппараты рентгена для уточненной диагностики. Все это делается для того, чтобы эффективно защитить медиков", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, по данным Министерства охраны здоровья, по состоянию на 2 мая в стране зараженных коронавирусом 11 411 человек, умерло от осложнений инфекции 279.