У Порошенка відправили в регіони нову партію продуктових наборів та костюмів для лікарів

Партія "Європейська солідарність" спільно з активістами ГО "Справа Громад" та волонтерами зібрали 5 тисяч продуктових наборів, призначених для підтримки вразливих під час епідемії груп людей. Про це повідомляє сайт політсили, передає РБК-Україна.

Як повідомляє прес-служба, загалом від початку гуманітарного проекту коштом Фонду Порошенка було сформовано 18 тисяч наборів.

Повідомлялось, що їх розвозять по всій країні та доставляють пенсіонерам, людям з інвалідністю, багатодітним родинам, ветеранам АТО/ООС та сім’ям загиблих героїв.

"Я з великим задоволенням, як і багато наших однодумців, приходжу сюди щосуботи для того, щоб долучитися до процесу складання наших наборів. В теперішніх умовах, які склалися в країні, це дуже важлива акція. Вже тривалий час влада показує свою безпорадність, і українське суспільство залишилось сам на сам з коронавірусом. Влада заборонила людям працювати та заробляти гроші, і не запропонувала ніяких альтернативних механізмів для того, щоб їхні сім’ї змогли вижити", - сказала Марина Порошенко.

У наборах, які отримують люди, - борошно, три види круп, згущене молоко, тушковане м’ясо, олія, печиво. Також волонтери додають упаковку жарознижувальних ліків, які рекомендовані у випадку захворювання на коронавірус.

На думку Петра Порошенка, сьогоднішній день демонструє справжній дух України - допомагати тим, хто цієї допомоги зараз потребує.

"Допомоги потребують люди похилого віку, люди, які залишилися сам на сам із кризою. І це - не одиничні акції в Києві, Львові, Черкасах чи в Одесі, це відбувається по всій Україні. Тим, хто сьогодні нужденний, тим, хто сьогодні звернувся по допомогу, ми робимо кроки назустріч", - додав Порошенко.

Порошенка також наголошує, що понад 2 тисяч 200 лікарів вже захворіли на коронавірус й такими темпами українців не буде кому лікувати.

"Саме тому ми завезли 130 тисяч захисних антивірусних костюмів, найкращої й найвищої якості. Завезли для того, щоб захистити наших лікарів. Ми завезли противірусні окуляри, відновили десятки апаратів ШВЛ, завезли нові апарати рентгену для уточненої діагностики. Все це робиться для того, щоб ефективно захистити медиків", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 2 травня в країні заражених коронавірусом 11 411 осіб, померло від ускладнень інфекції 279.