У Порошенко отправили еще 30 кислородных концентраторов в больницы

Благотворительный фонд Петра Порошенко совместно с волонтерами отправили еще одну партию 30 кислородных концентраторов в украинские больницы. Каждый прибор может одновременно обеспечивать кислородную поддержку для двух пациентов.
Об этом Порошенко сообщил в Facebook.
Концентраторы доставят в Винницкую, Донецкую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Львовскую, Одесскую, Ровенскую, Сумскую и Черкасскую области.
"Год назад весь мир оказался неготовым к страшной беды. К пандемии, которая уже унесла жизни сотен тысяч, если не миллионов людей. Но за этот год мир прошел огромную дистанцию. Во всех цивилизованных странах выстроена глубоко эшелонированная оборона, которая способна дать отпор - и через тесты, и через вакцины, через защиту врачей, и через новейшее оборудование, и через кровати, оборудованные кислородом, и через много-много других вещей", - написал Порошенко.
По его словам, Украина, несмотря на бравурные заявления властей о "чемпионстве в борьбе с коронавирусом", оказалась неготовой к эпидемии. Порошенко отметил, что сейчас в Украине полную дозу прививки получил лишь один человек, а темпы вакцинации крайне низкие.
"10-15 тысяч каждый день заболевает. Государство - беспомощно. Власть беспомощна. Мы предлагали: соберите СНБО, имплементируйте наш антиковидный план, в конце концов завезите вакцину. Когда вы пытаетесь сделать дискуссию, нужна вакцинация или нет, скажите людям правду - у вас нет вакцины", - добавил Порошенко.
Напомним, Благотворительный фонд Порошенко совместно с компанией Rosen и волонтерами с первых дней пандемии передали в больницы свыше 157 тысяч защитных костюмов, 10 тысяч антивирусных очков, более чем 50 тысяч ИФА-тестов Roche.
Кроме того, они профинансировали закупку, ремонт и расходники свыше 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины свыше 50 тысяч продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий.
В целом, помощь получили около 200 медицинских учреждений.