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Фонд Порошенко отправил в регионы защитные костюмы для врачей

Новости » Политика     06.04.2020 - 17:58
Фонд Порошенко отправил в регионы защитные костюмы для врачей
Иллюстративное фото (eurosolidarity.org)

Фонд Порошенко и компания Roshen закупили 30 тысяч защитных костюмов для медработников

Первая партия защитных медицинских костюмов, которые были доставлены из Китая за счет корпорации Roshen и "Благотворительного фонда Порошенко", передается в больницы в регионах Украины. Об этом сообщает пресс-служба фонда на странице в Facebook, передает РБК-Украина.

Как сообщает фонд, в больнице Черновицкой области передали - 1500 комплектов, города Киева - 3050 комплектов, Винницкой области - 1500 комплектов, Кременчуга (Полтавская область) - 400 комплектов, Чернигова - 1050 комплектов, Белой Церкви - 700 комплектов и Броваров (Киевская область) - 600 комплектов.

200 комплектов поступят в больницы Тернопольской области, 200 - в Ивано-Франковскую область. 200 комплектов - в Одесскую область, 150 - в Ровенскую. 150 комплектов поступит в Черкасскую область, еще 100 - на Закарпатья.

Напомним, Фонд Порошенко и компания Roshen уже закупили в Китае 30 тысяч защитных костюмов для медицинских работников, и еще 100 тысяч закупают в Южной Корее. Их доставка ожидается в апреле.

Также кондитерская корпорация Roshen закупила 10 портативных рентген-аппаратов производства Южной Кореи. Их ожидают доставить в Украину через две недели. Такие аппараты дают возможность оперативно выявлять пневмонию у пациентов коронавірусних. Аппараты были заказаны еще в марте, однако из-за ажиотажа на глобальном рынке медоборудования их возможно получить не ранее середины апреля.

Как писало РБК-Украина, по данным Минздрава, за последние 12 дней средний темп прироста зараженных коронавирусом составляет 27%.

Всего в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

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