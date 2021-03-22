У Порошенка відправили ще 30 кисневих концентраторів в лікарні

Концентратори доставлять у Вінницьку, Донецьку, Закарпатську, Івано-Франківську, Київську, Львівську, Одеську, Рівненську, Сумську та Черкаську області.

"Рік тому весь світ виявися неготовим до страшної біди. До пандемії, яка вже забрала життя сотень тисяч, якщо не мільйонів людей. Але за цей рік світ пройшов величезну дистанцію. В усіх цивілізованих країнах вибудувана глибоко ешелонована оборона, яка здатна дати відсіч - і через тести, і через вакцини, через захист лікарів, і через новітнє обладнання, і через ліжка, облаштовані киснем, і через багато-багато інших речей", - написав Порошенко.

За його словами, Україна, попри бравурні заяви влади про "чемпіонство у боротьбі з коронавірусом", виявилася неготовою до епідемії. Порошенко зауважив, що наразі в Україні повну дозу щеплення отримала лише одна людина, а темпи вакцинації вкрай низькі.

"10-15 тисяч кожного дня захворює. Держава - безпорадна. Влада - безпорадна. Ми пропонували: зберіть РНБО, імплементуйте наш антиковідний план, врешті-решт завезіть вакцину. Коли ви намагаєтеся зробити дискусію, чи потрібне вакцинування чи ні, скажіть людям правду - у вас немає вакцини", - додав Порошенко.