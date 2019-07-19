Порошенко: отпор реваншистам и вступление в ЕС и НАТО - стратегические цели "Евросолидарности"

Восстановление мира, к которому стремятся все украинцы, возможно лишь при условии выполнения Россией четких условий - прекращение огня, вывод войск, разоружение террористов, снятия морской блокады Азовского моря, освобождение украинских моряков. А единственным путем получения надежной безопасности для Украины является вступление в НАТО и Европейский Союз, заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в своем видеообращении, сообщает пресс-служба политсилы.

"В Украине сегодня не существует партии войны, как и никогда до этого не было. Потому что мир - главное, к чему стремятся все украинцы. На этом базовом инстинкте пытаются спекулировать реваншисты - "Оккупационная платформа", которую откровенно поддерживает Путин. Вместо мира они подсовывают украинцам капитуляцию. На днях был очередной круглый стол на эту тему. Автономия для марионеток Кремля и официальный региональный статус русского языка - это еще не самое опасное из того, что они задумали. Цель их - "вернуть" Украине Донбасс так, чтобы захватить всю Украину, воздействуя на внутреннюю и внешнюю политику, заблокировав наш курс на вступление в ЕС и НАТО", - убежден Петр Порошенко.

"Для нас же дорога к членству в Евросоюзе и НАТО - единственный возможный путь к надежной безопасности и длительному миру. Потому что только тогда Россия оставит нас в покое. Потому что за семьдесят лет существования Альянса никто не посмел напасть ни на одну страну - его члена. Вот почему отпор реваншистам и вступление в НАТО - главные стратегические цели "Европейской Солидарности", - подчеркнул лидер партии.

"За три месяца после президентских выборов еще больше людей осознали лживость фейка о том, что война потому, будто на ней "кто-то зарабатывает". Война потому, что на нас напала Россия. И ключи от мира - в Кремле. Поэтому международное давление на Москву остается нашим главным инструментом. Поэтому делегация нашей партии только что в Страсбурге строила проукраинское лобби в новом Европарламенте. Мы тем самым помогали и дипломатии, и новому президенту. Несмотря на внутренние дискуссии, наружу должны выступать единым фронтом... Отстаивать общий национальный интерес, который выше любого партийного эгоизма", - призвал Петр Порошенко.

Порошенко считает позитивным тот факт, что новая украинская власть наконец признала безальтернативность Нормандского формата и Минского процесса.

"Но очень важно в погоне за быстрым результатом не поддаться искушению пойти в фарватере искаженного понимания Минских договоренностей, которое постоянно навязывает Москва. Для восстановления мира Россия должна выполнить четкие условия. Устойчивое и всеобъемлющее прекращение огня. Вывод всех российских войск и техники из Украины. Прекращение поставок боеприпасов, полное разоружение всех террористических незаконных вооруженных формирований. Снятие морской блокады Азовского моря и Керченского пролива, соблюдение свободы судоходства и освобождение моряков", - напомнил Петр Порошенко.

Следующие шаги - развертывание миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории и возвращение украинско-российской границы под контроль украинских пограничников. Лишь после выполнения всех пунктов безопасности возможны местные выборы, которые должны быть проведены в соответствии с законодательством Украины и стандартами ОБСЕ, а также при условии возобновления украинского теле - и радиовещания, - убежден пятый президент Украины.

"Если Россия всего этого не выполняет - усиление санкционного режима. Именно за это высказался Европарламент в резолюции, которую мы лоббировали во время визита в Страсбург. Резолюция также требует освободить всех политзаключенных и заложников Кремля, которые содержатся в России и на оккупированных ею территориях. В списке - фамилии конкретных ста тридцати человек. И отдельное внимание - нашим морякам. Требование - четкое: отпустить их немедленно, без каких-либо предварительных условий", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

"Первые решение Европарламента укрепляют нашу убежденность в том, что имеем все шансы принудить Россию к урегулированию политико-дипломатическим путем. Это - при условии нашего единства внутри страны и координации усилий с нашими партнерами в Евросоюзе, США, Канаде и с другими странами", - убежден Петр Порошенко.