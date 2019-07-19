Порошенко: відсіч реваншистів та вступ до ЄС і НАТО - стратегічні цілі "Євросолідарності"

Відновлення миру, якого прагнуть усі українці, можливе лише за умови виконання Росією чітких умов - припинення вогню, виведення військ, роззброєння терористів, зняття морської блокади Азовського моря, звільнення українських моряків. А єдиним шляхом здобуття надійної безпеки для України є вступ до НАТО і Європейського Союзу, заявив п’ятий президент України, лідер партії Європейська Солідарність" Петро Порошенко у своєму відеозверненні, повідомляє прес-служба політсили.

"В Україні сьогодні не існує партії війни, як і ніколи до цього не було. Бо мир - головне, чого прагнуть усі українці. На цьому базовому інстинкті намагаються спекулювати реваншисти - "Окупаційна платформа", яку відверто підтримує Путін. Замість миру вони підсовують українцям капітуляцію. Днями був черговий круглий стіл на цю тему. Автономія для маріонеток Кремля і офіційний регіональний статус російської мови - це ще не саме небезпечне з того, що вони задумали. Мета їхня - "повернути" Україні Донбас так, щоби загарбати усю Україну, впливаючи на внутрішню та зовнішню політику, заблокувавши наш курс на вступ до ЄС та НАТО", - переконаний Петро Порошенко.

"Для нас же дорога до членства в Євросоюзі та НАТО - єдиний можливий шлях до надійної безпеки та тривалого миру. Бо лише тоді Росія залишить нас у спокої. Бо за сімдесят років існування Альянсу ніхто не посмів напасти на жодну країну - його члена. Ось чому відсіч реваншистам та вступ до НАТО - головні стратегічні цілі "Європейської Солідарності", - наголосив лідер партії.

"За три місяці після президентських виборів ще більше людей усвідомили брехливість фейку про те, що війна тому, ніби на ній "хтось заробляє". Війна тому, що на нас напала Росія. І ключі від миру - в Кремлі. Тому міжнародний тиск на Москву залишається нашим головним інструментом. Тому делегація нашої партії щойно у Страсбурзі будувала проукраїнське лобі в новому Європарламенті. Ми тим самим допомагали і дипломатії, і новому президенту. Попри внутрішні дискусії, назовні маємо виступати єдиним фронтом… Відстоювати спільний національній інтерес, вищий за будь-який партійний егоїзм", - закликав Петро Порошенко.

Порошенко вважає позитивним той факт, що нова українська влада нарешті визнала безальтернативність Нормандського формату і Мінського процесу.

"Але дуже важливо у гонитві за швидким результатом не піддатися спокусі піти у фарватері викривленого розуміння Мінських домовленостей, яке постійно нав’язує Москва. Для відновлення миру Росія має виконати чіткі умови. Стале та всеохоплююче припинення вогню. Виведення всіх російських військ і техніки з України. Припинення постачання боєприпасів, повне роззброєння всіх терористичних незаконних збройних формувань. Зняття морської блокади Азовського моря та Керченської протоки, дотримання свободи судноплавства і звільнення моряків", - нагадав Петро Порошенко.

Наступні кроки - розгортання миротворчої місії ООН на всій окупованій території і повернення українсько-російського кордону під контроль українських прикордонників. Лише після виконання усіх безпекових пунктів можливі місцеві вибори, які мають бути проведені відповідно до законодавства України та стандартів ОБСЄ, а також за умови відновлення українського теле- та радіомовлення, - переконаний п’ятий президент України.

"Якщо Росія всього цього всього не виконує - посилення санкційного режиму. Саме за це висловився Європарламент в резолюції, яку ми лобіювали під час візиту до Страсбургу. Резолюція також вимагає звільнити усіх політв’язнів і заручників Кремля, які утримуються в Росії та на окупованих нею територіях. У списку - прізвища конкретних ста тридцяти людей. І окрема увага - нашим морякам. Вимога - чітка: відпустити їх негайно, без будь-яких попередніх умов", - наголосив лідер "Європейської Солідарності".

"Перші рішення Європарламенту зміцнюють нашу переконаність в тому, що маємо всі шанси примусити Росії до врегулювання політико-дипломатичним шляхом. Це - за умови нашої єдності всередині країні і координації зусиль з нашими партнерами в Євросоюзі, США, Канаді та іншими країнами", - переконаний Петро Порошенко.