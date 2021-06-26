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Порошенко раскритиковал идею отделить временно оккупированные земли "стеной"

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Киев, Суббота 26 июня 2021 19:00
Порошенко раскритиковал идею отделить временно оккупированные земли "стеной" Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Идея провести референдум об отделении временно оккупированных территорий от Украины является преступной.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления на форуме депутатов местных советов Прикарпатья.

"Конституция напрямую запрещает это. И мы - украинцы, мы - "Европейская солидарность" - подчеркиваем: мы не дадим даже задать этот вопрос, чтобы построить стену между Украиной и оккупированными агрессором территориями. Хоть стену с Крымом, хоть стену с Донецкой областью, хоть стену с Луганской областью", - заявил Порошенко.

По его словам, не за то украинцы отдавали и отдают до сих пор свои жизни.

Порошенко подчеркнул, что два года политики "умиротворения" Путина привели к разрушению международной коалиции в поддержку Украины, и это чрезвычайный вызов, который стоит перед Украиной.

Напомним, российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ, для последующего обвинения украинской стороны в нарушении режима прекращения огня. С начала суток они совершили 9 обстрелов позиций Объединенных сил.

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