Порошенко: мы оснастили системой видеонаблюдения 42 километра линии фронта
Волонтеры привезли на фронт очередную партию оборудования для тактического видеонаблюдения. Сейчас для 10 ОГШБр, которая контролирует 10% линии фронта, купили полный комплект оснастки.
Об этом сообщил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в Facebook.
"42 километра, 10% протяженности линии фронта, на которых стоит 10 ОГШБр, теперь оснащены системой видеонаблюдения и разведки. Теперь наши ребята защищены, меньше рискуют, перемещаясь под вражеским прицелом. И все это мы с вами сделали вместе", - написал Порошенко.
По его словам, совместно было собрано более 2 млн гривен для полного оснащения 10 ОГШБр. Впереди еще 10% линии фронта и следующая бригада, которая также будет оснащена такой же системой видеонаблюдения и разведки.
"Продолжим защищать наших воинов, защищать украинскую землю, как мы это делали, начиная с 2014 года. Волонтеры и добровольцы в условиях не совсем эффективных действий власти будут делать свое дело вместе", - добавил Порошенко.
Депутат Киевского городского совета, ветеран войны против российской агрессии Александр Погребиский, который доставил оборудование на фронт, пишет, что это оборудование - уже для третьего батальона.
Он также отметил, что из-за длительного запрета на активную работу контрснайперских пар такие комплексы очень важны с точки зрения сохранения жизни и здоровья военных.
"Эта система позволяет без лишнего подверженность опасности вести наблюдение за зоной ответственности того или иного подразделения. Теперь важной является задача, чтобы мы вместе с вами продолжили комплектовать следующие 40-50 км от линии фронта", - добавил Погребиский.
Напомним, 27 мая Петр Порошенко во время поездки в Донетскую область передал 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде комплект видеонаблюдения.
Еще один комплект видеонаблюдения и оптической разведки для батальона 10 ОГШБр был приобретен в начале июня.