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Порошенко: ми оснастили системою відеоспостереження 42 кілометри лінії фронту

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Київ, Понеділок 21 червня 2021 14:31
Порошенко: ми оснастили системою відеоспостереження 42 кілометри лінії фронту Фото: волонтери привезли на фронт чергову партію обладнання для тактичного відеоспостереження (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Волонтери привезли на фронт чергову партію обладнання для тактичного відеоспостереження. Наразі для 10 ОГШБр, яка контролює 10% лінії фронту, купили повний комплект оснащення.

Про це повідомив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у Facebook.

"42 кілометри, 10% протяжності лінії фронту, на яких стоїть 10 ОГШБр, тепер оснащені системою відеоспостереження і розвідки. Тепер наші хлопці захищені, менше ризикують, переміщуючись під ворожим прицілом. І усе це ми з вами зробили разом", - написав Порошенко.

За його словами, спільно було зібрано поонад 2 млн гривень для повного оснащення 10 ОГШБр. Попереду ще 10% лінії фронту і наступна бригада, яку також буде оснащено такою ж системою відеоспостереження і розвідки.

"Продовжимо захищати наших воїнів, боронити українську землю, як ми це робили, починаючи з 2014 року. Волонтери і добровольці в умовах не зовсім ефективних дій влади робитимуть свою справу разом", - додав Порошенко.

Депутат Київської міської ради, ветеран війни проти російської агресії Олександр Погребиський, який доправив обладнання на фронт, пише, що це обладнання - вже для третього батальйону.

Він також наголосив, що через тривалу заборону на активну роботу контрснайперських пар такі комплекси є дуже важливими з точки зору збереження життя та здоров’я військових.

"Ця система дозволяє без зайвого наражання на небезпеку вести спостереження за зоною відповідальності того чи іншого підрозділу. Тепер важливою є задача, щоб ми разом з вами продовжили комплектувати наступні 40-50 км лінії фронту", - додав Погребиський.

Нагадаємо, 27 травня Петро Порошенко під час поїздки на Донеччину передав 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді комплект відеоспостереження.

Ще один комплект відеоспостереження та оптичної розвідки для батальйону 10 ОГШБр був придбаний на початку червня.

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