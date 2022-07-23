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Порошенко: для окончания войны нужно ввести тотальное эмбарго на российский экспорт

Новина українською →
Суббота 23 июля 2022 18:25
Порошенко: для окончания войны нужно ввести тотальное эмбарго на российский экспорт Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что для окончания войны нужно ввести тотальное эмбарго на российский экспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Порошенко для Newsmax TV.

"Если мы хотим закончить эту войну, призыв для всего мира - прекратите покупать российские энергоносители. Русскую нефть, русский газ и в конце концов всю российскую продукцию, начиная от угля и заканчивая древесиной. Потому что каждый цент, который вы платите, тратится на закупку ракет и бомб, которыми обстреливают Украину", - заявил Порошенко.

Также политик убежден, что надо укреплять антипутинскую коалицию.

"Я хотел бы поблагодарить за лидерство США, в частности Президенту Байдену, а также другим партнерам - Великобритании, Европейского Союза, за введение новых санкций, включая эмбарго. Наша общая задача - остановить эту войну в этом году", - подчеркнул Порошенко.

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Петр Порошенко Российская Федерация
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