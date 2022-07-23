Порошенко: для закінчення війни потрібно запровадити тотальне ембарго на російський експорт

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що для закінчення війни потрібно запровадити тотальне ембарго на російський експорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Порошенко для Newsmax TV .

"Якщо ми хочемо закінчити цю війну, заклик для всього світу - припиніть купувати російські енергоносії. Російську нафту, російський газ і врешті-решт всю російську продукцію, починаючи від вугілля і закінчуючи деревиною. Тому що кожен цент, який ви сплачуєте, витрачається на закупівлю ракет та бомб, якими обстрілюють Україну", - заявив Порошенко.

Також політик переконаний, що треба зміцнювати антипутінську коаліцію.

"Я хотів би подякувати за лідерство США, зокрема Президентові Байдену, а також іншим партнерам - Великій Британії, Європейському Союзу, за запровадження нових санкцій, включаючи ембарго. Наше спільне завдання - зупинити цю війну в цьому році", - наголосив Порошенко.