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Порошенко: для закінчення війни потрібно запровадити тотальне ембарго на російський експорт

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Субота 23 липня 2022 18:25
Порошенко: для закінчення війни потрібно запровадити тотальне ембарго на російський експорт Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що для закінчення війни потрібно запровадити тотальне ембарго на російський експорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Порошенко для Newsmax TV.

"Якщо ми хочемо закінчити цю війну, заклик для всього світу - припиніть купувати російські енергоносії. Російську нафту, російський газ і врешті-решт всю російську продукцію, починаючи від вугілля і закінчуючи деревиною. Тому що кожен цент, який ви сплачуєте, витрачається на закупівлю ракет та бомб, якими обстрілюють Україну", - заявив Порошенко.

Також політик переконаний, що треба зміцнювати антипутінську коаліцію.

"Я хотів би подякувати за лідерство США, зокрема Президентові Байдену, а також іншим партнерам - Великій Британії, Європейському Союзу, за запровадження нових санкцій, включаючи ембарго. Наше спільне завдання - зупинити цю війну в цьому році", - наголосив Порошенко.

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Петро Порошенко Російська Федерація
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