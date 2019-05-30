Порошенко официально вступил в партию "Европейская солидарность"

Пятый президент Украины Петр Порошенко официального вступил в свою партию "Европейская солидарность". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

Порошенко сегодня получил членский билет партии.

"Присоединился к нашей партии "Европейская солидарность"! Сегодня написал заявление и получил членский билет. Только мы обеспечим движение нашей страны в ЕС и НАТО", - сообщил он.

Напомним, 24 мая партия БПП на своем съезде приняла решение сменить название на "Европейская солидарность".

Как ранее стало известно, штаб партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" на выборах в Раду возглавит нардеп Сергей Березенко. В то же время на вопрос, намерен ли он баллотироваться по партийному списку в Раду следующего созыва, Березенко заявил, что не будет баллотироваться по списку "Европейской солидарности", а также еще не определился, будет ли вообще баллотироваться в парламент.

Добавим, ранее в окружении Порошенко РБК-Украина пояснили, что в первую пятерку его партии, кроме него самого, войдут новые люди. В то же время ожидается, что в список войдет нынешний спикер парламента Андрей Парубий.