Порошенко одягнув на зустріч з військовими піджак Canali за 75 тисяч: фото

Фото: Петр Порошенка на зустрічі з військовими "зловили" у піджаку Canali за 75 тисяч (facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

Лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка помітили на зустрічі з військовими у піджаку Canali за майже 75 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook політичного експерта Валентина Гладких.

Експерт вказав на недоречність наддорогого вбрання політика перед військовими та волонтерами, особливо у війну.

"Звісно, в Петра Олексійовича на всі ці лахи є гроші. Він лише за війну збагатився у 20 разів більше, ніж заробляв до війни і став одним з найбагатших в країні. Тут питання в недоречності такого одягу, особливо, коли зустрічаєшся з військовими чи волонтерами", - зазначив експерт.

На його думку, військові менше всього потребують, щоб політики з'являлись перед ними у багатотисячному вбранні.

Політолог також наводить низку інших прикладів "безтактовності" Порошенка. Наприклад, різдвяна фотосесія Порошенка на фоні дронів у сорочці Loro Piano за $4300 (180 тис. грн).

"Ще раніше лідер "Євросолідарності" в новій італійській куртці Brunello Cucinelli за понад 6000 доларів США заявився на прем’єру фільму "Буча", де брали участь родичі закатованих українців. А за декілька місяців до цього "гетьмана" помітили у піджаку французького бренду Zilli за 2500 євро на фотосесії з військовими та західним дипломатом", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що рівень довіри українців до лідера "Євросолідарності", нардепа Петра Порошенка досяг максимальної позначки у 79,6%. Його антирейтинг побив рекорд.

