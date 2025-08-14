Порошенко надел на встречу с военными пиджак Canali за 75 тысяч: фото

Эксперт также указал на неуместность сверхдорогого наряда политика перед военными и волонтерами, особенно в войну.

"Конечно, у Петра Алексеевича на все эти лахи есть деньги. Он только за войну обогатился в 20 раз больше, чем зарабатывал до войны и стал одним из самых богатых в стране. Здесь вопрос в неуместности такой одежды, особенно, когда встречаешься с военными или волонтерами", - отметил эксперт.

По его мнению, военные меньше всего нуждаются, чтобы политики появлялись перед ними в многотысячном наряде.

Политолог также приводит ряд других примеров "бестактности" Порошенко. Например, рождественская фотосессия Порошенко на фоне дронов в рубашке Loro Piano за $4300 (180 тыс. грн).

Напомним, ранее сообщалось, что уровень доверия украинцев к лидеру "Евросолидарности", нардепу Петру Порошенко достиг максимальной отметки в 79,6%. Его антирейтинг побил рекорд.