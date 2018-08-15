Нелегальные мигранты угрожают государственной безопасности Украины, - МВД

Большинство нелегальных мигрантов попадает в Украину из территории России

В Украине обострилась проблема нелегальной миграции, что может представлять угрозу государственной безопасности Украины. Об этом в среду, 15 августа, сообщил первый заместитель главы Министерство внутренних дел Сергей Яровой во время межведомственных тактико-специальных учений, которые состоялись в Черниговском пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Полицией в течение двух недель было выявлено более 1167 нелегальных мигрантов. В отношении большинства из них принято решение о принудительном выдворении из Украины.

"Результаты профилактической отработки "Мигрант" показали, что проблема нелегалов сейчас очень острая в государстве. Массовый приток нелегальных мигрантов является критическим, вскоре он будет представлять угрозу государственной безопасности", ‑ подчеркнул Сергей Яровой.

Как сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, полицейских будут привлекать к патрулированию приграничных территорий для противодействия нелегальной миграции. При этом он заверил, что права нелегальных мигрантов ни в коем случае не будут нарушены.

"Речь идет об обеспечении публичного порядка внутри страны, что является нашим непосредственным долгом. Нелегалы не могут влиять на криминогенную ситуацию", ‑ добавил Князев.

По словам первого заместителя председателя Государственной пограничной службы украины Василия Серватюка, только за прошедшие сутки на государственной границе были задержаны две организованные группы нелегалов - семь человек.

"Госпогранслужба осознает свою ответственность. Все средства направлены на усиление восточной границы участка, поскольку именно оттуда идут нелегалы", ‑ сказал Серватюк.

Также он добавил, что российская сторона нарушает международные договоры о реадмиссии, поскольку не принимает нелегальных мигрантов, прибывающих из их страны.

Напомним, в Украине в связи с проведением мероприятий, посвященных 27-й годовщине Независимости Украины 24 августа, будет усиленная охрана границы для предотвращения проникновения нелегальных мигрантов.