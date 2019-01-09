Порошенко схвалив закон про трирічне бюджетне планування

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Закон створює правову основу для впровадження середньострокового бюджетного планування

Президент Петро Порошенко підписав законопроект №8044 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (про правову основу для впровадження середньострокового бюджетного планування)". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Так, закон створює правову основу для впровадження середньострокового бюджетного планування.

Зокрема, передбачається ввести складання Бюджетної декларації як документа стратегічного держпланування, який визначатиме основні принципи бюджетної політики на середньостроковий період - замість Основних напрямів бюджетної політики на плановий рік і Прогнозу Державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, які скасовуються.

Нагадаємо, 21 грудня закон підписав спікер парламенту Андрій Парубій, хоча глава ВР анонсував, що підпише його 19 грудня.

До цього Рада розблокувала підписання законопроекту №8044 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (про правову основу для впровадження середньострокового бюджетного планування)".

Як писало РБК-Україна раніше, парламент прийняв у другому читанні введення трирічного бюджетного планування 6 грудня.

У Міністерстві фінансів, коментуючи прийняття закону, пояснили, що тепер всі міністерства і держустанови зможуть планувати реформи, розуміючи свої бюджетні можливості на довгу перспективу.