Порошенко одобрил отнесение фермеров-ФЛП к плательщикам единого налога 4-й группы

Для этой группы плательщиков предусмотрено льготное налогообложение

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №6490-д, согласно которому семейные фермерские хозяйства отнесли к плательщикам единого налога 4-й группы. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний статут проекта закона - возвращен с подписью от президента.

Отмечается, что закон создает правовые, экономические и социальные предпосылки для легализации семейных фермерских хозяйств с приобретением статуса физического лица-предпринимателя - производителя сельскохозяйственной продукции. Закон предусматривает отнесение таких фермерских хозяйств к плательщикам единого налога четвертой группы.

Проектом также предусмотрен льготный порядок уплаты единого социального взноса для всех членов фермерского хозяйства, в т.ч. его главы и установление уплаты налога на доходы физических лиц по арендной плате за земельные участки (паи) в местные бюджеты по местонахождению таких земельных участков.

Напомним, в июле народные депутаты поддержали во втором чтении законопроект №6490-д, за него проголосовали 229 парламентариев. А в начале июня Кабинет министров Украины добавил членов фермерских хозяйств в перечень плательщиков единого социального взноса (ЕСВ).