Порошенко схвалив віднесення фермерів-ФОП до платників єдиного податку 4-ї групи

Для цієї групи платників передбачено пільгове оподаткування

Президент України Петро Порошенко підписав законопроект №6490-д, згідно з яким сімейні фермерські господарства віднесли до платників єдиного податку 4-ї групи. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній статут проекту закону - повернуто з підписом від президента.

Відзначається, що закон створює правові, економічні та соціальні передумови для легалізації сімейних фермерських господарств з набуттям статусу фізичної особи-підприємця - виробника сільськогосподарської продукції. Закон передбачає віднесення таких фермерських господарств до платників єдиного податку четвертої групи.

Проектом також передбачено пільговий порядок сплати єдиного соціального внеску для всіх членів фермерського господарства, в т.ч. його глави та встановлення сплати податку на доходи фізичних осіб з орендної плати за земельні ділянки (паї) до місцевих бюджетів за місцезнаходженням таких земельних ділянок.

Нагадаємо, в липні народні депутати підтримали у другому читанні законопроект №6490-д, за нього проголосували 229 парламентарів. А на початку червня Кабінет міністрів України додав членів фермерських господарств до переліку платників єдиного соціального внеску (ЄСВ).