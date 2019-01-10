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Порошенко одобрил мораторий на взыскание с УЗ по обязательствам Донецкой железной дороги

Новости » Политика    10.01.2019 - 16:21
Порошенко одобрил мораторий на взыскание с УЗ по обязательствам Донецкой железной дороги
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Глава государства подписал соответствующий законопроект №9069

Президент Петр Порошенко 10 января подписал законопроект №9069 "О внесении изменений в некоторые законодательных акты Украины о предприятиях железнодорожного транспорта, имущество которых находится в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, и в районе проведения антитеррористической операции". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу главы государства.

Порошенко одобрил мораторий на взыскание с УЗ по обязательствам Донецкой железной дороги

Таким образом, документом временно устанавливается мораторий на обращение взыскания на активы ПАО "Укрзализныця" по обязательствам предприятий железнодорожного транспорта, имущество которых находится в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, в октябре Рада поддержала за основу и в целом законопроект №9069. За документ после ряда неудачных попыток проголосовали 230 нардепов.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент ратифицировал финсоглашение с ЕИБ по модернизации "Укрзализныци".

Добавим, в августе 2016 года Служба безопасности Украины подозревала государственное предприятие "Донецкая железная дорога" в содействии финансированию боевиков самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

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