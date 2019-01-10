Порошенко схвалив мораторій на стягнення з УЗ за зобов'язаннями Донецької залізниці

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Глава держави підписав відповідний законопроект №9069

Президент Петро Порошенко 10 січня підписав законопроект №9069 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про підприємства залізничного транспорту, майно яких перебуває в районі відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях, і в районі проведення антитерористичної операції". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу глави держави.

Таким чином, документом тимчасово встановлюється мораторій на звернення стягнення на активи ПАТ "Укрзалізниця" за зобов'язаннями підприємств залізничного транспорту, майно яких перебуває у районі відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій і Луганській областях.

Нагадаємо, у жовтні Рада підтримала за основу та в цілому законопроект №9069. За документ після низки невдалих спроб проголосували 230 нардепів.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент ратифікував фінугоду з ЄІБ щодо модернізації "Укрзалізниці".

Додамо, в серпні 2016 року Служба безпеки України підозрювала державне підприємство "Донецька залізниця" у сприянні фінансуванню бойовиків самопроголошеної "Донецької народної республіки".