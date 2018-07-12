Порошенко: ни одна страна не может запретить Украине или Грузии стать членом НАТО

Порошенко заявил, что более 54 процентов украинцев поддерживают вступление в НАТО

Ни одна страна не может запретить Украине или Грузии стать членом НАТО. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в рамках разговора в ходе симпозиума "НАТО привлекает".

"Ни одна страна мира не может запретить Украине или Грузии принять решение, чтобы стать членом НАТО. Сейчас более 54 процентов украинцев поддерживают вступление в НАТО. Путин сделал нас очень проевропейскими. И он заставил нас продвигаться к членству в НАТО. И мы услышали сегодня от членов НАТО, что будущее Украины - это членство в НАТО", - заявил он.

Разговор в рамках симпозиума "НАТО привлекает" #NATOSummit Опубликовано Петром Порошенко Четверг, 12 июля 2018 г.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что никто, в частности, Россия не имеет права вмешиваться в вопрос членства Украины и Грузии в НАТО.