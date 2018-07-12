Порошенко: жодна країна не може заборонити Україні чи Грузії стати членом НАТО

Порошенко заявив, що більше 54 відсотків українців підтримують вступ до НАТО

Жодна країна не може заборонити Україні чи Грузії стати членом НАТО. Про це заявив президент України Петро Порошенко у рамках розмови в рамках симпозіуму "НАТО залучає".

"Жодна країна світу не може заборонити Україні чи Грузії ухвалити рішення, щоб стати членом НАТО. Зараз більше 54 відсотків українців підтримують вступ до НАТО. Путін зробив нас дуже проєвропейськими. І він змусив нас просуватися до членства в НАТО. І ми почули сьогодні від членів НАТО, що майбутнє України - це членство в НАТО", - заявив він.

Розмова в рамках симпозіуму "НАТО залучає" #NATOSummit Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 12 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що ніхто, зокрема, Росія не має права втручатися у питання членства України та Грузії в НАТО.