Порошенко назначил дату и время дебатов с Зеленским

Кандидат в президенты Петр Порошенко назвал дату и время проведения дебатов с Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский". Об этом сообщил Порошенко в эфире телеканала "ТРК-Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Порошенко, дебаты между кандидатами в президенты на НСК "Олимпийском" должны состояться 14 апреля 2019.

"Я лично считаю, что стадион не является лучшим местом для проведения этой дискуссии. Но я отметил "стадион, так стадион". Если он (Владимир Зеленский - ред.) в любом другом месте отказывается провести дебаты. Я хочу подчеркнуть, что 14 апреля, в следующее воскресенье, на республиканском стадионе (НСК "Олимпийский" - ред.), я жду его для проведения дебатов. Я думаю, что 19 или 20:00 будет оптимальным сроком. Я приглашаю зрителей и все каналы, чтобы дебаты были проведены так как предлагал Зеленский", - сообщил Порошенко.

Напомним, ранее в Центральной избирательной комиссии заявили, что официальные дебаты между кандидатами в президенты за счет государственного бюджета состоятся только в студии Национальной общественной телерадиокомпании по адресу г. Киев, ул. Юрия Ильенко, 42.

Ранее, председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания провел встречу относительно дебатов между кандидатами перед вторым туром выборов с представителями штаба кандидата в президенты Петра Порошенко.