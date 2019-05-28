У Порошенко объяснили, куда делись сервера с ситуационной комнаты СНБО

Вся техника для ситуационной комнаты в помещении Администрации президента была арендована за собственный счет Петра Порошенко и соответственно возвращена арендодателю. Об этом заявил в Facebook пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Он подчеркнул, что никакой конфиденциальной информации на серверах не хранилось, доступ к ней обеспечивался только в режиме онлайн.

"Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или налоговой. Кстати, в СНБО, где работает господин Данилюк, есть ситуационный центр, со всеми конфиденциальными серверами", - написал Цеголко.

На заявление новоназначенного секретаря СНБО Александра Данилюк о том, что из ситуационной комнаты СНБО исчезли серверы с секретной информацией, отреагировал и его предшественник Александр Турчинов.

Он отметил, что Данилюк в своем видео не объяснил на видео подробно, где происходит съемка.

"Хочу подчеркнуть, что приведенный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации Президента Украины (улица Банковая). Главный ситуационный центр СНБО, который находится на улице Болбочана, и оборудование помещений работников СНБО находятся под надежной охраной и работают в штатном режиме", - написал Турчинов.

Напомним, сегодня Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

После этого Данилюк записал видеообращение из ситуационной комнаты СНБО заявив, что во время передачи власти исчезла вся техника.