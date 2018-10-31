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Порошенко объяснил, почему в Раде блокируется принятие закона о Нацбюро финбезопасности

Новости » Политика    31.10.2018 - 16:42
Фото: Петр Порошенко на встрече с бизнесом (РБК-Украина, Виталий Носач)
Фото: Петр Порошенко на встрече с бизнесом (РБК-Украина, Виталий Носач)

По словам президента, принятие документа блокирует межфракционное лобби силовиков

Президент Петр Порошенко отметил, что в парламенте блокируется принятие законопроекта о создании Национального бюро финансовой безопасности. Об этом глава государства сообщил на встрече с бизнесом, передает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter президента.

Порошенко объяснил, почему в Раде блокируется принятие закона о Нацбюро финбезопасности

По мнению президента, принятие документа блокирует межфракционное лобби силовиков.

"Законопроект о создании Нацбюро финбезопасности в апреле определил как неотложный. Но "воз и ныне там". И мне порой кажется, что его принятие блокирует межфракционное лобби силовиков, потому что оно в случае принятия закона теряет доильный аппарат, которым выцеживает из бизнеса все соки", - подчеркнул Порошенко.

Как писало РБК-Украина ранее, Верховная рада Украины планировала на пленарном заседании 17 мая рассмотреть законопроекты о Национальном бюро финансовой безопасности.

Напомним, в конце апреля комитет парламента по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал Раде принять за основу законопроекты о Нацбюро.

В частности, члены комитета рекомендовали ВР принять за основу все три законопроекта - №№8157, 8157-1 и №8157-2. Добавим, что проект закона №8157 "О Национальном бюро финансовой безопасности Украины" определен президентом как неотложный для внеочередного рассмотрения парламентом.

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