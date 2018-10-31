Порошенко пояснив, чому у Раді блокується ухвалення закону про Нацбюро фінбезпеки

Фото: Петро Порошенко на зустрічі з бізнесом (РБК-Україна, Віталій Носач)

За словами президента, ухвалення документу блокує міжфракційне лоббі силовиків

Президент Петро Порошенко зазначив, що у парламенті блокується ухвалення законопроекту про створення Національного бюро фінансової безпеки. Про це голова держави повідомив на зустрічі з бізнесом, передає РБК-Україна, посилаючись на Twitter президента.

На думку президента, ухвалення документу блокує міжфракційне лоббі силовиків.

"Законопроект про створення Нацбюро фінбезпеки у квітні визнав як невідкладний. Але "воз и ныне там". І мені часом видається, що його ухвалення блокує міжфракційне лоббі силовиків, бо воно у разі прийняття закону втрачає доїльний апарат, яким виціджує із бізнесу всі соки", - підкреслив Порошенко.

Як писало РБК-Україна раніше, Верховна рада України планувала на пленарному засіданні 17 травня розглянути законопроекти про Національне бюро фінансової безпеки.

Нагадаємо, в кінці квітня комітет парламенту з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував парламенту прийняти за основу законопроекти про Нацбюро.

Зокрема, члени комітету рекомендували ВР прийняти за основу всі три законопроекти - №№8157, 8157-1 і №8157-2. Додамо, що проект закону №8157 "Про Національне бюро фінансової безпеки України" визначений президентом як невідкладний для позачергового розгляду парламентом.