У Порошенка звинуватили Венедиктову в роботі проти опонентів влади

Фото: Ірина Венедиктова (РБК-Україна)

"Європейська солідарність" записала відеозвернення з приводу діяльності в.о. голови ДБР

Попри те, що світові та європейські лідери неодноразово застерігали президента Володимира Зеленського від політичних переслідувань, виконуюча обов'язки голови Державного бюро розслідувань України (ДБР) Ірина Венедиктова працює проти опонентів влади. Про це йдеться в відеозверненні "Європейської солідарності", яке вони опублікували на сторінці Facebook.

Також у партії нагадали, що екс-керівник ДБР Роман Труба звітував перед керівником Офісу президента Андрієм Богданом, обіцяючи зробити пріоритетною справу проти п'ятого президента України Петра Порошенка, широко відомої як "плівки Труби".

"ЄС" нагадали, що світові лідери неодноразово закликали Зеленського не вдаватися до політичних переслідувань. Зокрема, президент Європейської ради Дональд Туск засудив політичні переслідування в Україні. "Будь-яка спроба залякування лідерів опозиції стане предметом занепокоєння в Європі", - зазначив Туск.

Попри це, відомство виконує замовлення влади й "п'ятої колони" Кремля на переслідування патріотів, волонтерів, героїв війни проти російської агресії, запевняють в партії.

"Слідчі ДБР прийшли з обшуком у будинок волонтери Марусі Звіробій. Підозра про погрози вбивством президента України вручили Софії Федині. У Печерському районному суді проходить засідання, на якому мають обрати запобіжний захід кіборгу, генерал-майору Дмитру Марченко", - йдеться у зверненні.

"Володимир Олександрович, займіться функціями президента і не ставайте Януковичем - у нього дуже погане було минуле", - застеріг президента Зеленського лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко під час акції проти політичних переслідувань під ДБР.

В "Європейській солідарності" також нагадали, що Венедиктова виступає за скасування закону про амністію для учасників Революції Гідності. У партії нагадують, що цю ідею активно просувають в інформаційному просторі ідеологи Антимайдана. Крім того, Венедиктова призначила колишнього адвоката президента-втікача Віктора Януковича Олександра Бабікова своїм першим заступником. У зв'язку з цим, сім'ї Героїв Небесної Сотні та активісти прогнозують "злив" справ Майдану.

Як повідомляло РБК-Україна, Ірина Венедиктова є одним з кандидатів на посаду генерального прокурора замість Руслана Рябошапки. За словами співрозмовника агентства, першим варіантом є народний депутат Сергій Іонушас.

Сьогодні, 5 березня, Верховна рада на позачерговому засіданні розгляне висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Засідання розпочнеться о 18:30. На порядку денному тільки одне питання.