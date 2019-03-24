У Порошенко обвинили Тимошенко в сознательном тиражировании лжи

Лидер "Батькивщины", кандидат в президенты Юлия Тимошенко сознательно распространила фейкову информацию о якобы открытии против действующего президента Украины Петра Порошенко уголовных производств кипрским судом и рядом европейских антикоррупционных органов. Об этом говорится в заявлении избирательного штаба Порошенко.

"Юлия Тимошенко в очередной раз убедительно защитила титул "баронессы лжи", которым ее не так давно и вполне заслуженно окрестила немецкая газета Handelsblatt. И так же подтвердила свое лидерство в рейтинге ложных заявлений украинских политиков по версии Vox Ukraine. Такая уж у нее натура - фантазировать, что дышать", - говорится в заявлении.

Очередным фейком от Тимошенко, по данным штаба, стало распространение дезинформации о якобы открытии против Петра Порошенко уголовных производств кипрским судом и рядом европейских антикоррупционных органов.

"Лживость утверждений Тимошенко только что подтвердило Европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF). На запрос украинских СМИ оно заявило, что не открывало никаких расследований в отношении президента Украины", - отметили в штабе.

У Порошенко добавили, что само заявление Тимошенко содержит признаки политического мошенничества, и призвали ее извиниться за "сознательное тиражирование лжи".

Еще одним источником распространения фейка, по данным штаба, стал интернет-ресурс, "модерированный известным черным пиарщиком, который свое далекое от журналистики грязное дело прикрывает репортерским статусом".

"Такая синхронизация усилий еще раз доказывает, что Владимир Зеленский - далеко не единственный кандидат, фигурой которого Игорь Коломойский "ходит" на этих выборах. Так же он поставил и на Юлию Тимошенко", - отметили у Порошенко.

Предвыборный штаб Порошенко призвал СМИ в последнюю неделю перед выборами особенно тщательно проверять информацию.