У Порошенка звинуватили Тимошенко у свідомому тиражуванні неправди

Лідер "Батьківщини", кандидат у президенти Юлія Тимошенко свідомо поширила фейкову інформацію про нібито початок проти чинного президента України Петра Порошенка кримінальних проваджень кіпрським судом та низкою європейських антикорупційних органів. Про це йдеться заяві виборчого штабу Порошенка.

"Юлія Тимошенко вкотре переконливо захистила титул "баронеси брехні", яким її не так давно і цілком заслужено охрестила німецька газета Handelsblatt. І так само підтвердила своє лідерство у рейтингу неправдивих заяв українських політиків за версією Vox Ukraine. Така вже в неї натура - фантазувати, що дихати", - йдеться у заяві.

Черговим фейком від Тимошенко, за даними штабу, стало поширення нею дезінформації про нібито початок проти Петра Порошенка кримінальних проваджень кіпрським судом та низкою європейських антикорупційних органів.

"Брехливість тверджень Тимошенко щойно підтвердило Європейське бюро з питань протидії зловживанням та шахрайству (OLAF). На запит українських ЗМІ воно заявило, що не відкривало ніяких розслідувань щодо президента України", - зазначили у штабі.

У Порошенка додали, що сама заява Тимошенко містить ознаки політичного шахрайства, і закликали її вибачитися за "свідоме тиражування неправди".

Ще одним джерелом поширення фейку, за даними штабу, став інтернет-ресурс, "модерований відомим чорним піарником, який свою далеку від журналістики брудну справу прикриває репортерським статусом".

"Така синхронізація зусиль ще раз доводить, що Володимир Зеленський - далеко не єдиний кандидат, фігурою якого Ігор Коломойський "ходить" на цих виборах. Так само він поставив і на Юлію Тимошенко", - зазначили у Порошенка.

Передвиборчий штаб Порошенка закликав ЗМІ в останній тиждень перед виборами особливо ретельно перевіряти інформацію.