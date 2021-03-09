У Порошенко обвинили компанию из орбиты Коломойского в хищении 374 млн грн

"Мы исследовали вопрос монополизации закупок в Ивано-Франковской области и увидели, что часть компании ООО "ПБС" в договорах закупок области выросла в деньгах почти в шесть, а в процентном отношении в три раза. Если мы видим, что в 2018 году примерно 9% денег от общей суммы закупок получала компания "ПБС", в 2019 году это было уже 22%. Но вопиющая ситуация у нас в 2020 году, когда компания ПБС получила более 34% средств публичных договоров. Это то, что отражено в системе Prozorro", - сообщила член волонтерского десанта в Минобороны 2014-2016 гг. Нелли Стельмах.

По ее словам, компания получила подрядов на общую сумму 6,2 миллиарда. Кроме того, "ПБС" получила первую позицию еще в некоторых регионах, включая Закарпатской областью, где в прошлом году она получила порядка 19% контрактов суммы контрактов от общей суммы закупок.

Согласно исследованию общественного объединения CoST Ukraine, которое изучает само дорожное строительство, в настоящее время цены на материальные ресурсы почти не выросли, а по некоторым позициям даже упали.

"Но если мы сравним контракты, которые указаны в системе Prozorro 2019 и 2020 годов, мы видим, что некоторые позиции выросли в два с половиной - три раза. Если мы сравниваем договор 2019 года и договор 2020 года, мы видим, что дорожные знаки выросли от 2 до 2,5 раз, а щиты опалубки почти в 3 раза. Такой рост цен, если умножить на объемы контрактов в 2020 году, только на этом контракте - это 18 миллионов гривен", - отмечает эксперт.

Она также отметила, что средняя стоимость текущего среднего ремонта километра дорог в Украине в 2020 году составила 11 миллионов 193 тысячи гривен.

"Если мы возьмем контракты "ПБС" в Ивано-Франковской области и увидим средневзвешенную цену, то цена компании "ПБС" больше на 1 миллион и почти 200 тысяч. То есть средневзвешенная цена километра составляет 12 миллионов 296 тысяч. А таких километров более чем 300", - добавляет эксперт.

В партии заявили, что будут обращаться в правоохранительные органы по поводу этих масштабных цифр.

"Вы увидели сегодня пример на 5 договорах, которые мы исследовали. Эти исследования продолжатся и в дальнейшем. Сейчас Шевченко, который является партнером Коломойского, идет по 87 избирательному округу и тоже баллотируется в ВРУ. Если такие люди будут становиться депутатами ВРУ, то тогда у меня как участника войны, ветерана вопрос, за что мы тогда воюем", - заявил депутат Киевсовета от "ЕС" Александр Погребиский.